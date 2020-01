DEERFIELD (dpa-AFX) - Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar erwartet wegen der Flaute der Weltwirtschaft im laufenden Jahr deutlich weniger Gewinn. "Wir rechnen damit, dass die weltweite wirtschaftliche Unsicherheit weiter unsere Verkäufe 2020 belastet und dass die Händler ihre Bestände weiter reduzieren", sagte Konzernchef Jim Umpleby am Freitag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois). Der Gewinn je Aktie soll daher 2020 nur zwischen 8,50 und 10 US-Dollar liegen, im Vorjahr hatte er 10,74 Dollar erreicht. Analysten hatten im Schnitt für das gerade begonnene Jahr 10,55 Dollar auf dem Zettel.



Die Caterpillar-Aktie lag vorbörslich in New York rund 1,3 Prozent im Minus. Im vierten Quartal hatte der bereinigte Gewinn je Aktie mit 2,63 Dollar die Analystenerwartungen geschlagen. Unter dem Strich stieg der gesamte Konzerngewinn vor allem wegen deutlicher Kostensenkungen um 4,8 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar, der Umsatz lag mit 13,1 Milliarden Dollar um 8,4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr schrumpfte der Umsatz des Konzerns um 1,7 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar, der Gewinn um 0,9 Prozent auf 6,1 Milliarden.



Caterpillar ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Baumaschinenhersteller und gilt daher als gutes Konjunkturbarometer für die Weltwirtschaft. Der Konzern stellt unter anderem Radlader und Muldenkipper her und beliefert rund um die Welt Rohstoffminen und Bergwerke. Das Unternehmen produziert unter anderem auch Diesel- und Gasmotoren, Industriegasturbinen und Bergbaumaschinen./men/eas/jha/

