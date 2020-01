Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bonn (pta022/31.01.2020/13:25) - * 300.000 neue Aktien werden für 1,75 Euro bei institutionellem Investor platziert * Stärkung des Eigenkapitals erweitert Geschäftsmöglichkeiten der Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Green Energy AG



Bonn, 31. Januar 2020 - Der Vorstand der Murphy&Spitz Green Capital AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen: 300.000 neue Aktien werden zu einem Preis von 1,75 Euro pro Aktie emittiert und einem institutionellen Investor, der Trinity Solarbeteiligungen GmbH, zur Zeichnung angeboten. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich damit von 3.080.000 Euro auf 3.380.000 Euro erhöhen. Die Kapitalerhöhung soll für kurzfristig zu realisierende Projekte der Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Green Energy AG verwendet werden. Diese entwickelt, erwirbt und betreibt Erneuerbare-Energien-Kraftwerke in Deutschland und Europa.



Die Murphy&Spitz Green Capital AG ist eine börsennotierte Gesellschaft (ISIN DE000A0KPM66, Börse Düsseldorf) mit Fokus auf Vermögensverwaltung nach ethisch-ökologischen Kriterien und den Betrieb von Erneuerbare-Energie-Kraftwerken. Ihre 100prozentige Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG verwaltet Vermögen privater und institutioneller Mandanten. Die Murphy&Spitz Green Energy AG, ebenfalls eine 100-prozentige Tochtergesellschaft, betreibt als Independent Power Producer (IPP) Erneuerbare-Energie-Kraftwerke in Europa.



