Wirtschaft der Eurozone wächst im vierten Quartal nur minimal

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im vierten Quartal 2019 nur minimal gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Oktober und Dezember um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent vorausgesagt. Im dritten Quartal hatte die Wirtschaft um bestätigt 0,3 Prozent zugelegt.

Italiens BIP sinkt im vierten Quartal um 0,3 Prozent

Italiens Wirtschaft ist Ende 2019 entgegen den Erwartungen geschrumpft. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Istat sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent und stagnierte auf Jahressicht. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Stagnation auf Quartalssicht und einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,3 Prozent prognostiziert.

Spaniens Wachstum im vierten Quartal etwas stärker als erwartet

Das Wirtschaftswachstum in Spanien ist im vierten Quartal 2019 etwas höher als erwartet gewesen. Nach vorläufigen Angaben der Statistikbehörde INE stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent, nachdem es im dritten Quartal um 0,4 Prozent zugelegt hatte. Das Niveau des Vorjahresquartal überstieg das BIP um 1,8 (drittes Quartal: 1,9) Prozent. Volkswirte hatten Wachstumsraten von 0,4 und 1,7 Prozent prognostiziert.

Eurozone-Inflation steigt im Januar auf 1,4 Prozent

Der Inflationsdruck im Euroraum hat zu Jahresbeginn wie erwartet etwas zugenommen, wobei die Kerninflation etwas stärker als erwartet zurückging. Nach Mitteilung von Eurostat sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen um 1,4 (Dezember: 1,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Entwicklung exakt vorausgesagt.

Frankreichs HVPI-Teuerung im Januar stabil bei 1,6 Prozent

Der Inflationsdruck in Frankreich ist zu Jahresbeginn unverändert geblieben. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) im Januar wie im Dezember mit einer Jahresrate von 1,6 Prozent.

HDE: Umsatz im Einzelhandel steigt 2020 um 2,5 Prozent

Die Umsätze im Einzelhandel werden 2020 nach einer neuen Prognose des Handelsverbandes Deutschland (HDE) um nominal 2,5 Prozent auf rund 557 Milliarden Euro steigen. Wachstumstreiber bleibe der Online-Handel, erklärte der Verband. Im Jahr 2019 steigerte der Einzelhandel den Angaben zufolge seine Nettoerlöse um nominal 3,2 Prozent und preisbereinigt 2,6 Prozent auf 543,6 Milliarden Euro. Damit erreichte der Handel die Anfang November vom HDE prognostizierte prozentuale Steigerung.

Maas: Flugzeug für Evakuierung wegen Coronavirus startet nach China

Die Evakuierungsaktion für Deutsche, die wegen des neuartigen Coronavirus aus China ausgeflogen werden sollen, ist angelaufen. "Es wird in diesen Minuten eine Maschine der Bundeswehr nach China aufbrechen, um die deutschen Staatsbürger auszufliegen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Berlin. Es lägen dafür nun alle erforderlichen Genehmigungen der chinesischen Behörden vor.

Merkel will Quantentechnologie für Unternehmen öffnen

Die Bundesregierung will die Entwicklung von Quantentechnologien in Deutschland vorantreiben. Dazu kam Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag bei einem Spitzentreffen mit Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, wie das Bundespresseamt in Berlin am Freitag mitteilte. Diskutiert worden seien Wertschöpfungs- und Anwendungspotenziale in der Wirtschaft.

Ifo: Britischer Außenhandelsanteil seit 2015 verringert

Im Laufe des Brexit-Prozesses ist der Anteil des britischen Geschäfts am deutschen Außenhandel nach Angaben des Ifo Instituts bereits deutlich geschrumpft. "2015 gingen noch 7,4 Prozent der deutschen Exporte nach Großbritannien, 2018 waren es lediglich 6,2 Prozent", sagte Ifo-Außenhandelsexperte Martin Braml in München. "Ähnlich war es bei den Importen. Ihr Anteil sank von 4,25 Prozent auf 3,75 Prozent."

DIW: Deutsche Wirtschaft büßt Wachstum ein

Die Unsicherheit um den Brexit schwächt laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) das deutsche Wachstum - auch während der am Samstag beginnenden Übergangsphase bis Jahresende. "Gibt es keine Einigung, könnte es nach der Übergangszeit doch noch zu einem harten Brexit kommen", warnte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. "Darunter würde auch die deutsche Wirtschaft leiden." Aktuelle Berechnungen des DIW Berlin zeigen nach seinen Angaben, dass die anhaltende Unsicherheit Gift für die deutsche Konjunktur ist.

BDI: Austritt schmerzt unsere Unternehmen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor Unsicherheiten durch den Brexit gewarnt und eine Verlängerung der Übergangsphase verlangt. "Der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU schmerzt unsere Unternehmen - nicht nur wirtschaftlich", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Mit dem Vereinigten Königreich verliere die deutsche Wirtschaft eine starke Stimme für Freihandel in Europa. "Der Brexit-Tag ist der Tag, von dem wir gehofft haben, er würde nie eintreten", sagte Lang.

Bundesregierung will ausländische Übernahmen strenger prüfen

Die Bundesregierung will bei möglichen Übernahmen durch ausländische Unternehmen strengere Maßstäbe als bisher anlegen. Künftig werde geprüft, ob durch den Erwerb die öffentliche Ordnung oder Sicherheit "voraussichtlich beeinträchtigt wird". Bislang war nur eine "tatsächliche Gefährdung" maßgeblich. Das sieht die Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes vor, das das Wirtschaftsministerium bereits am Donnerstag an die Verbände geschickt hat.

Italien ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus

Angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China hat Italien am Freitag den nationalen Notstand ausgerufen. Das gab die Regierung in Rom bekannt. Der Notstand wird in Italien häufiger ausgerufen, etwa nach Erdbeben oder Unwettern.

