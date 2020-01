ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS nach Zahlen zum vierten Quartal von 134 auf 130 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der deutliche Kursrutsch am Berichtstag wegen eines eher enttäuschenden Ausblicks sei übertrieben, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte zwar etwas seine Schätzungen, hält die Messlatte aber nun für sehr niedrig. Er sieht Luft nach oben, sollte UPS die Ziele erreichen./tih/ajx



ISIN: US9113121068

