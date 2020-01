Großbritannien verlässt am Freitagabend die EU. Danach hat sich das Brexit-Thema ein für alle Mal erledigt - oder etwa nicht? Was kommt danach? Eine Übersicht über die wichtigsten Fragen.

Nach einem jahrelangen Hickhack und mehreren Verschiebungen ist es jetzt soweit: Großbritannien verlässt am Freitagabend nach 47 Jahren die Europäische Union. Direkt im Anschluss daran wird sich allerdings zunächst nicht viel ändern. Denn es tritt sogleich eine Übergangsphase in Kraft, die bis mindestens Ende dieses Jahres andauern soll. Großbritannien bleibt im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion, und auch an der Freizügigkeit für EU-Bürger ändert sich nichts. Sie können weiter in Großbritannien leben, arbeiten, studieren und sich (falls sie schlechtes Wetter mögen) zur Ruhe setzen. Briten können dieselben Rechte innerhalb der EU wahrnehmen.

Allerdings wird Großbritannien nach dem EU-Austritt nicht mehr in den politischen Institutionen der EU vertreten sein. Auch im Europaparlament werden keine britischen Abgeordneten mehr sitzen.

Wofür braucht es die Übergangszeit?

Vermutlich Ende Februar oder Anfang März sollen die Gespräche über die zukünftigen Beziehungen beginnen. Und die werden es in sich haben: London und Brüssel müssen sich auf die Bedingungen eines Freihandelsabkommen verständigen. Das wäre an sich schon eine Mammutaufgabe. Doch es müssen zahlreiche weitere Dinge geklärt werden: Wie sollen die Fischereirechte gehandhabt werden? Welche Form von Kooperation wird es bei der Sicherheit und beim Austausch von Daten geben? Wie wird sich der kulturelle und akademische Austausch gestalten?

Wie lange sollen diese Verhandlungen dauern?

Boris Johnson hat erklärt, dass die Übergangszeit, die am 31. Dezember dieses Jahres endet, auf keinen Fall verlängert werden soll. Theoretisch müssen bis dahin sämtliche Abkommen stehen. Doch das ist ausgesprochen unrealistisch. Die Verhandlungen über die Handelsabkommen der EU mit Kanada haben sieben Jahre gedauert. Und dieses Abkommen geht in Sachen Marktzugang lange nicht so weit wie die Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt, die Großbritannien derzeit genießt. Zum 1. Juli müsste es schon eine Einigung bei den Fischereirechten geben. Bis dahin müsste London theoretisch auch bekanntgeben, ob es die Übergangszeit verlängern möchte. In der Praxis könnte die EU allerdings auch später einer Verlängerung zustimmen.

Was, wenn bis Ende des Jahres nicht alles geregelt ist?

Es ist relativ wahrscheinlich, ...

