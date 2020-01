Die Risiken des Coronavirus verstärken die Korrekturgefahr im Dax. Expansive Notenbanken und die starken Technologietrends sollten die Aktienmärkte aber auffangen. Sogar eine Frühjahrsrally ist dann wieder möglich.

Für die Börsen ist der Coronavirus eine zweifache Belastung: Zum einen hat er direkt eine dämpfende Wirkung auf die Konjunktur. Das bekommen unmittelbar Reiseveranstalter oder Fluglinien zu spüren, dann in einer weiteren Welle all die Unternehmen, die vor allem mit und in China umfangreiche Geschäfte betreiben. Im Dax sind das besonders die Autohersteller und die Chemie. Zum zweiten führt die Frage, wie sich der Virus ausbreitet und welche Folgen er haben könnte, zu einem allgemeinen Klima von Ungewissheit und Angst. Und das ist nie gut für die Börse.

Gleichzeitig trifft die neue Unsicherheit die Märkte in einer brisanten Verfassung. Einerseits wurde die Angst vor einer Rezession gerade erst überwunden - nun taucht sie urplötzlich wieder auf. Zum anderen haben alle großen Indizes einen langen Anstieg hinter sich, bei dem ohnehin schon eine Korrektur in der Luft lag. Die könnte durch den Coronavirus nun kräftiger ausfallen.

Bisher haben Börsen Virusausbreitungen - von Sars über Vogelgrippe bis Ebola - nach einer vorübergehenden Verunsicherung stets gut weggesteckt. Für Anleger ist es deshalb sinnvoller, auch dieses Mal mit einem solchen Verlauf zu rechnen und den Coronavirus als eine vorübergehende Belastung für die Märkte einzustufen und nicht als das Ende des großen Aufschwungs.

Konjunkturpolitik, Notenbanken und Anleihemärkte lassen hoffen

Dafür gibt es gewichtige Argumente. So könnte es in China gerade wegen der Krankheit zu neuen, konjunkturpolitischen Impulsen durch die Regierung ...

