FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASPIRE MINING LTD WKU AU000000AKM7
AB/FROM ONWARDS 31.01.2020 13:45 CET
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ASPIRE MINING LTD WKU AU000000AKM7
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