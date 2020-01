FRANKFURT (BaFin) -



Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die WALNUTS.GE LLC, Shartava St 67b, 0160 Tbilisi, Georgien, in Deutschland eine Vermögensanlage in Form eines Direktinvestments in eine Walnuss-Plantage öffentlich anbietet.



Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (31.01.2020)