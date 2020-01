Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Unknown unknows. So würde vermutlich der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld das Auftreten des neuen Coronavirus in Wuhan beschreiben. Das Virus hat die Finanzmärkte vollkommen unvorbereitet getroffen, genauso wie dies 2002/03 beim Sars-Virus der Fall war. In beiden Fällen gingen die Börsianer instinktiv erst einmal in Deckung. Belastend wirkt weniger die Angst vor einer möglichen Pandemie als die Frage, wie stark das chinesische Wirtschaftswachstum unter der Epidemie leiden wird. Die Antwort wird noch Wochen auf sich warten lassen - damit wird auch die Volatilität an den Märkten zunächst hoch bleiben.

In unsicheren Zeiten kann ein Blick in die Historie hilfreich sein. Wie die Commerzbank anmerkt, hatte der Sars-Ausbruch einen "schockartigen, aber recht kurzfristigen" Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung. Der Einzelhandelsumsatz in China verlor im ersten Halbjahr 2003 deutlich an Dynamik, und in Hongkong schrumpfte die Wirtschaft im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 2,3 Prozent. Die Analysten zitieren Studien, die die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen der Sars-Krise auf etwa 40 Milliarden Dollar bzw 0,1 Prozent der globalen BIP schätzen.

Bedeutung der chinesischen Wirtschaft stark gestiegen

Das liest sich zunächst nicht dramatisch. Allerdings bedeutet die Tatsache, dass es sich bei beiden Virenarten um den Typus Corona handelt, nicht, dass die Epidemie-Verläufe entsprechend sein müssen. Auch ist die Bedeutung der chinesischen Wirtschaft für das weltweite Wachstum in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Hoffen lässt indes die entschlossene Reaktion der chinesischen Behörden, die nicht nur knapp 50 Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt haben, sondern auch - anders als beim Sars-Ausbruch - eng mit der Gesundheitsorganisation WHO zusammenarbeiten.

Es wird jedoch Wochen dauern, bis es belastbares Datenmaterial gibt, mit der sich die wirtschaftlichen Nebenwirkungen des neuen Coronavirus-Ausbruchs besser einschätzen lassen. Peking wird zweifellos auf die unvermeidliche Wachstumsdelle mit fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen reagieren, deren Wirksamkeit es dann aber zunächst abzuwarten gilt. Übergeordnet trifft der Coronavirus-Ausbruch das Reich der Mitte zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Die dortige Wirtschaft ist angeschlagen und hat gerade erst damit begonnen, sich vom Handelskonflikt mit den USA zu erholen.

Die in der kommenden Woche anstehenden Wirtschaftsdaten werden für die Finanzmärkte vermutlich eher von untergeordneter Bedeutung sein. Und das, obgleich mit dem ADP-Arbeitsmarktdaten, dem offiziellen Arbeitsmarktbericht, den ISM-Indizes für das verarbeitende wie auch nicht-verarbeitende Gewerbe hochkarätige Zahlen aus den USA veröffentlicht werden. Diese sollten die solide Verfassung der US-Wirtschaft unterstreichen. Mit den Caixin-Einkaufsmanagerindizes stehen zwar auch Konjunkturdaten aus China an - diese werden aber noch keinen Hinweis auf die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs geben.

Börsen sind sehr hoch bewertet

Gegen die Börsen spricht deren sehr hohe Bewertung. Auf Basis der 2020er-Gewinnschätzungen liegt das DAX-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 14 und damit laut der DZ Bank 16 Prozent über dem historischen Durchschnitt. Im Marktkonsens wird bislang erwartet, dass die DAX-Unternehmensgewinne im laufenden Jahr um 13 Prozent und im kommenden Jahr um 12 Prozent steigen werden. Diese Schätzungen wirkten bereits vor Ausbruch des Coronavirus als ambitioniert, setzen sie doch voraus, dass sich die Weltwirtschaft vollständig vom US-chinesischen Handelskonflikt erholt. Revisionen der Gewinnerwartungen sind wahrscheinlich und dürften die Börse unter Druck setzen.

Die Commerzbank glaubt, dass die Anleger zukünftig eine höhere Risikoprämie für das Halten von Aktien fordern werden. Das würde ebenfalls ein niedrigeres KGV zur Folge haben. Grundsätzlich empfiehlt Aktien-Stratege Andreas Hürkamp den Anlegern, DAX-Positionen nur in Zeiten erhöhter Volatilität aufzustocken, mit anderen Worten, wenn es zu Übertreibungen nach unten kommt: "Insgesamt erwarten wir, dass die Unsicherheit über die Folgen des Virus die Aktienmärkte kurzfristig weiter belasten wird. Wir empfehlen Investoren, die DAX-Positionen aufstocken möchten, auf sehr nervöse Phasen zu warten, in denen der VDAX bei 20 bis 25 notiert."

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2020 08:07 ET (13:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.