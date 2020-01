Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB: Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) von 82 auf 92 Euro. Die gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 hätten im Rahmen der Managementerwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...