Nach mehreren Gewinneinbrüchen im vergangenen Jahr sank der Überschuss zwischen Oktober und Dezember im Jahresvergleich nur noch um 5 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Freitag in Irving mitteilte. Mit 3,7 Milliarden Dollar entfällt der Grossteil des Gewinns aber auf den Verkauf in Norwegen. Im dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...