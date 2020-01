Das Fraunhofer-ISE hat gemeinsam mit Solarpower Europe, Eurec, 17 nationalen Photovoltaik-Verbänden und 10 weiteren Forschungsinstituten einen Brief an Mitglieder der EU-Kommission geschickt. Darin drängen sie auf Strategien für einen Wiederaufbau der Solarindustrie in Europa.Die goldenen Jahre der Solarindustrie in Europa sind lange vorbei. Doch mit dem von der EU-Kommission angekündigten "Green Deal" keimt neue Hoffnung auf. Am 4. März will Brüssel die dazugehörige Industriestrategie veröffentlichen, wie es am Freitag von Solarpower Europe hieß. Diese werde verdeutlichen, was die langfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...