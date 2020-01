Die Phoenix-Contact-Gruppe bündelt ihr digitales Service-Portfolio in der neuen Tochtergesellschaft Phoenix Contact Smart Business in Berlin. Die Gruppe fasst dort alle Aktivitäten rund um Cloud-Technologie und Data Analytics sowie Software-Services zusammen. In der neuen Gesellschaft geht das vormalige Berliner Start-up Smart B Energy Management auf, an dem sich die Corporate-Venture-Capital-Gesellschaft von Phoenix Contact 2017 beteiligt und zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...