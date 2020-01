Der belgische Immobilienentwickler Warehouse de Pauw (BE0003763779), kurz WDP, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück und ist zuversichtlich, dass die Wachstumsdynamik mindestens bis 2023 anhält.Dies zeigen die heute bekannt gegebenen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Wir hatten bereits am 07.01.2020 über den Markteintritt von WDP in den deutschen Markt berichtet.WDP entwickelt und investiert in Logistikimmobilien (Lager und Büros). Das Immobilienportfolio der Gruppe belief sich zum 31.12.2019 auf ein Volumen von 4,1 Mrd. Euro. Das Portfolio aus halbindustriellen und logistischen Gebäuden verteilt sich auf über 200 Standorte für die Lagerung und Distribution von Waren in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg und Rumänien. Deutschland war bislang noch ein weißer Fleck auf der Karte. Der Immobilienbestand lag Ende 2019 noch ohne Investitionen in Deutschland zu 47,5 % in den Niederlanden, 32,8 % in Belgien, 15,7 % in Rumänien und zu 3,1 % in Frankreich.

