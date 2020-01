Das Bundeswirtschaftsministerium hat einem Medienbericht zufolge eine "Nationale Wasserstoffstrategie" vorgelegt, mit der sich die Regierung eine Vorreiterrolle für Deutschland sichern will. Noch sind aber einige Punkte offen. Die 21 Seiten lange Strategie, über die das das "Handelsblatt" und der "Spiegel" berichten, ist dem Bericht zufolge am Mittwochabend in die Ressortabstimmung mit den anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...