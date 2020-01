WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Einkommen und Ausgaben der privaten US-Haushalte sind im Dezember schwächer gewachsen als im Vormonat. Wie das amerikanische Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte, stiegen die Einkünfte um 0,2 Prozent, während die Konsumausgaben um 0,3 Prozent zulegten. Im Vormonat waren die beiden Komponenten um jeweils 0,4 Prozent gestiegen. Analysten hatten jeweils Zuwächse um 0,3 Prozent erwartet



Neue Inflationszahlen fielen in etwa erwartungsgemäß aus. Der PCE-Deflator, ein von der US-Notenbank Fed besonders beachtetes Inflationsmaß, stieg im Dezember zum Vormonat um 0,3 Prozent und zum Vorjahresmonat um 1,6 Prozent. Die Zuwächse waren jeweils stärker als im November. Die Kerninflation legte ebenfalls etwas zu.



Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an und hatte sich in dieser Woche unzufrieden mit der unter ihrem Zielwert liegenden Inflation gezeigt. Einige Beobachter hatte dies als Fingerzeig auf eine mögliche geldpolitische Lockerung interpretiert./bgf/jsl/fba