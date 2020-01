Große Zahl an ESG-Datenanbietern führt zu einer Fülle unkorrelierter und manchmal widersprüchlicher Ergebnisse ESG-Ratings haben sich mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil bei die Wertpapier-, Fonds- und Mandatsauswahl entwickelt, was zu einer steigenden Zahl an Datenanbietern geführt hat. Allerdings bringen ESG-Ratings eine Reihe von Herausforderungen mit sich, über die sich Anleger und Asset Manager im Klaren ...

