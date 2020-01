Mit einem verkraftbaren Minus von rund 0,2 Prozent bzw. 0,65 Prozent auf das eingesetzte Kapital neigt sich der Jänner dem Ende zu. Ich bin erst zu ca. 1/3 investiert, was rückwirkend betrachtet kein Fehler war. Meine beste Einschätzung war der Fokus auf Do&Co, bei der Erwartung eines ATXFive-Comebacks hab ich mich hingegen verschätzt. In Summe: Zufrieden. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge DO + CO. AKT. O.N.AT0000818802 85,900 EUR 1.030,80 EUR 89,600 EUR 31.01.20 12:25NT 2,40 EUR0,22 % 44,40 EUR 4,31 % 1.075,20 EUR12,000 STK EVN STAMMAKT. O.N.AT0000741053 17,500 EUR 1.032,50 EUR 17,700 EUR 31.01.20 12:29NT -5,90 EUR-0,56 % 11,80 EUR 1,14 % 1.044,30 EUR59,000 STK ...

