Nach jahrelangen Ermittlungen erzielt der Flugzeugbauer in der Korruptionsaffäre wohl einen Kompromiss. Dieser kostet den Konzern Milliarden.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will nach einem Deal in Frankreich zu Korruptionsvorwürfen rund 2,1 Milliarden Euro zahlen. Das bestätigten Justizkreise am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Paris nach einer Gerichtsentscheidung in dieser Sache. Airbus nahm dazu auf Nachfrage zunächst keine Stellung.

Bereits Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Airbus sich in den Untersuchungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen in Frankreich, den USA und Großbritannien auf einen Milliarden schweren Kompromiss geeinigt hatte. Es gebe einen Grundsatzdeal mit französischen, britischen und US-amerikanischen Behörden, Vorwürfe wegen der Zahlung von Schmiergeld ...

