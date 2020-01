BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Brexit als Zäsur für die Europäische Union bezeichnet - sieht aber nun auch "große Chancen". Altmaier sagte am Freitag nach einem Treffen mit EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton in Berlin, es gehe darum, die EU als wettbewerbsfähigen Standort zu reformieren und zu stärken. Der Binnenmarkt müsse vertieft und die Chancen der Digitalisierung genutzt werden.



Breton sagte auch unter Verweis auf das Klimaschutzprogramm, die Kommission wolle ihre Industriepolitik neu ausrichten. Die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen müsse erhalten werden. Ein wichtiges Thema sei Künstliche Intelligenz. Auch Breton sagte, er bedauere den Austritt Großbritanniens aus der EU, es gebe aber auch Chancen. "Jetzt müssen wir nach vorne schauen." Die EU sei vorbereitet.



Um 24.00 Uhr (MEZ) soll Großbritannien die Europäische Union verlassen. Danach stehen Verhandlungen über das künftige Verhältnis der EU mit London an, die bis zum Ende der Übergangsphase am 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein müssen./hoe/DP/fba