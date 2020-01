NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ängste vor einer weltweiten Verbreitung des Coronavirus haben die Wall Street wieder fest im Griff. Nach der leichten Erholung in den vergangenen Tagen fiel der Dow Jones Industrial am Freitag nun wieder um 1,35 Prozent auf 28 468,73 Punkte.



Der marktbreite S&P 500 büßte 1,13 Prozent auf 3246,63 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,89 Prozent auf 9054,74 Punkte nach unten.



Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Ausbreitung des Coronavirus zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite" erklärt, allerdings auch betont, noch seien keine Reise- und Handelsbeschränkungen nötig./la/he



