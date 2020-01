MARSEILLE (dpa-AFX) - Ein Flugzeug mit rund 200 freiwilligen Heimkehrern aus der am stärksten von dem neuen Coronavirus betroffenen Metropole Wuhan ist in Südfrankreich gelandet. Der Flieger erreichte am Freitagnachmittag den Flughafen der Hafenstadt Marseille. Einer der Passagiere habe Symptome einer Infektion mit dem Virus gezeigt, erklärte Frankreichs Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Freitag. Er sei in ein Krankenhaus in Marseille gebracht worden, sagte Buzyn.



Alle anderen Passagiere müssen nun für 14 Tage isoliert werden. Sie sollen Medienberichten zufolge in einem Feriendorf in Carry-le-Rouet untergebracht werden. Anwohner hatten deshalb vorab lautstark Bedenken über mögliche Ansteckungsgefahren ausgedrückt, berichtete der Radiosender France Bleu. Bei den Rückkehrern handelte es sich Medienberichten zufolge zum großen Teil um französische Staatsbürger. In Frankreich sind derzeit sechs Infektion mit dem Coronavirus bestätigt./ari/DP/fba