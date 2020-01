Zum Wochenschluss orientieren sich die Stuttgarter Anleger im Derivate-Bereich an Empfehlungen. So wird an der EUWAX bei Knock-out-Produkten insbesondere ein Put auf Continental gehandelt (WKN VF5H9D). Hier folgen die Anleger nach Aussagen unserer Händler mit großer Sicherheit einer ausgesprochenen Empfehlung und kaufen den Knock-out-Put. Die Continental-Aktie gibt heute etwas über ein Prozent ab und notiert damit bei rund 103 Euro. Empfehlung die zweite: Auch bei Optionsscheinen verlassen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...