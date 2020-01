Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenausklang deutlich nach unten. Nachdem der DAX am Morgen zunächst im Plus gestartet war, setzten schnell Verkäufe ein. Zunächst gab es aus Europa schwache Konjunkturdaten, am Nachmittag dann aus den USA. Zudem belastete, dass sich das Coronavirus weiter schnell ausbreitet. Der DAX beendete den Tag mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 12.982 Punkten und liegt damit erstmals seit Anfang Dezember wieder unter 13.000 Punkten.

Bei einer ähnlichen Entwicklung des Coronavirus wie bei einer "normalen Grippewelle" und "Business as usual" würde die neue Erkrankung der Konjunktur nach Einschätzung von Edgar Walk, Chefvolkswirt Metzler Asset Management, nur einen leichten Dämpfer versetzen. Dagegen sei mit stärkeren negativen Effekten auf die Weltwirtschaft zu rechnen, falls das Virus umfangreichere Quarantäne- und sonstige Abwehrmaßnahmen erfordern sollte.

DAX erwischt schlechten Januar

Der deutsche Aktienmarkt hat einen schlechten Start in das Jahr erwischt, Ende Januar notiert der DAX bereits 2 Prozent im Minus. So hat die Aktie der Lufthansa bereits 15 Prozent an Wert verloren. Aber auch die Automobilwerte haben einen schwachen Start erwischt. Hier wird sichtbar, dass sie beim Thema eMobility von Tesla weit abgehängt wurden. Überraschend stehen die Finanzwerte von Wirecard und Deutsche Bank oben auf der Gewinnerliste seit Jahresbeginn.

VW hat die Mehrheitsbeteiligung an der Getriebetochter Renk verkauft. Das spült 530 Millionen Euro in die Kasse und führt zu einem Bilanzgewinn von 150 Millionen Euro. Daneben rückte die Tochter Traton mit dem Übernahmeangebot für Navistar in den Blick. "Strategisch ist die Übernahme sinnvoll, und der Preis ist in Ordnung", so ein Händler. Traton verloren lediglich 0,1 Prozent. Die VW-Aktie gab mit dem Gesamtmarkt um 1,0 Prozent nach.

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Aktie von Thyssenkrupp 4,6 Prozent im Minus. Besonders die Aussagen von Chefin Martina Merz, dass sich der Konzern in einem "außerordentlich angespannten Lage" befände und alle verfügbaren Mittel brauche, löste nach Aussage von Marktteilnehmern Verkäufe in der Aktie aus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 106,9 (Vortag: 100,7) Millionen Aktien im Wert von rund 4,60 (Vortag: 3,92) Milliarden Euro. Alle DAX-Werte schlossen mit Abgaben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.981,97 -1,33% -2,02% DAX-Future 12.973,50 -1,33% -1,18% XDAX 12.976,71 -2,06% -1,20% MDAX 27.984,32 -0,72% -1,16% TecDAX 3.061,72 -1,41% +1,55% SDAX 12.251,36 -0,73% -2,08% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,04 73 ===

