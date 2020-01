Der Leitindex SMI sinkt am Freitag um 1,13 Prozent auf 10'627,88 Punkte.Zürich - Die Schweizer Börse hat eine von den Ängsten um das Coronavirus geprägte Börsenwoche am Freitag mit weiteren klaren Abgaben beschlossen. Nach einem Erholungsversuch am Vormittag fiel der SMI im Verlauf des Nachmittags mit negativen US-Börsen erneut tief ins Minus. Damit hat der Leitindex die Gewinne seit Anfang Jahr fast vollständig preisgegeben.

