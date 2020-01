Die Analysten von Nordea Markets erwarten, dass die russische Zentralbank auf ihrer Sitzung am kommenden Freitag ihren Leitzins unverändert bei 6,25% belassen wird, halten aber an ihrer Prognose einer weiteren Zinssenkung in der ersten Jahreshälfte fest. Wichtige Zitate "Die Zentralbank von Russland (CBR) wird am kommenden Freitag ihre erste Leitzinssitzung ...

