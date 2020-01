DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat kurz vor dem Ende des Transferfensters noch einmal geschätzte knapp zehn Millionen Euro für Jacob Bruun Larsen von Borussia Dortmund ausgegeben. Der dänische Angreifer erhält in Hoffenheim einen Vertrag bis 2024. Das teilten beide Clubs am Freitagabend mit. Die Ablöse soll laut Medienangaben bei mindestens neun Millionen Euro liegen, durch Bonuszahlungen könnte sie noch ansteigen.



Bruun Larsen war im Januar 2015 als damals 16-Jähriger nach Dortmund gekommen, durchsetzen konnte sich der Däne aber bislang nicht. In 40 Profispielen schoss der heute 21-Jährige drei Tore. Bruun Larsen ist bereits der zweite Angreifer, den die Dortmunder in diesem Winter abgeben. Zuvor war Paco Alcácer für 25 Millionen Euro zum FC Villarreal gewechselt. Dafür hatte der BVB Erling Haaland für fest geschriebene 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg verpflichtet./lap/DP/fba