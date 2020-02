Roche hat sich am Freitag zunächst lange mit einem leichten Aufschlag gegen den schwachen Gesamtmarkt gestemmt. Am Ende ist das Papier jedoch dennoch ins Minus gedreht. Mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 324,30 Schweizer Franken hat sich die Aktie von Roche ins Wochenende verabschiedet. In der vergangenen Woche hat der Pharmakonzern erneut ein gutes Quartalsergebnis veröffentlichen können. Die Zahlen von Roche hatten vom weiterhin gut laufenden Pharmageschäften profitiert. Zudem will Roche die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...