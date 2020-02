BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um strengere Düngeregeln für Bauern wollen einige Bundesländer ihr Messstellennetz für Nitrat im Grundwasser überprüfen oder vergrößern. Bayern plant die Zahl der derzeit 600 Messpunkte mehr als zu verdoppeln. Überprüfungen vorgesehen oder ins Auge gefasst haben auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter zuständigen Landesministerien ergab.



Dagegen sehen mehrere andere Länder keinen Nachbesserungsbedarf. In Schleswig-Holstein ist ein grundlegender Neuaufbau des Netzes "weder angebracht noch vorgesehen", wie das Umweltministerium betonte. Auch das Saarland und Bremen sehen keinen Bedarf für Überprüfungen. Manche Länder wollen erst neue bundesweite Dünge-Neuregelungen abwarten.



Die Nitratbelastung in Deutschland muss zum Schutz des Grundwassers deutlich verringert werden. Weil die Werte schon seit Jahren zu hoch sind, hatte die EU-Kommission die Bundesrepublik beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt und 2018 Recht bekommen. Daher müssen weitere Düngebeschränkungen kommen. Umwelt- und Agrarministerium in Berlin verhandeln darüber mit Brüssel und wollen Anfang der neuen Woche überarbeitete Vorschläge übermitteln. Gegen Verschärfungen gibt es aber Bauernproteste, bei denen auch Überprüfungen der Messstellen gefordert werden. Aus der Union kommen ebenfalls Rufe danach./sam/DP/zb