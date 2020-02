Beim Weltwirtschaftsforum in Davos und anderswo verpflichten sich Manager und Politiker, für das Klima Milliarden Bäume zu pflanzen. Baumschulbesitzer sehen da einige Hindernisse.

Der Radlader wippt über die Straße, wie nach vorne gezogen von dem Gewicht des Haselbaums in seiner Schaufel. Die Baumkrone zittert und vibriert auf jedem Meter. Dann rollt das schwere Gerät auf den Acker, fährt die Baumreihe entlang. An ihrem Ende ist das neue Loch schon ausgehoben, tiefer und breiter als das alte und weiter weg von den benachbarten Bäumen. Alle vier Jahre versetzen die Mitarbeiter der Baumschule Lorenz von Ehren ihre Pflanzen, "verschulen", nennen sie das. So bleibt das Wurzelwerk kompakt und dicht.

Früher, sagt Bernhard von Ehren, wäre das Verschulen der Bäume im Januar gar nicht möglich gewesen. Da war der Boden noch gefroren. Jetzt warten im Hof schon die ersten Birken und Buchen in Anhängern auf den Versand, mit zusammengebundenen Kronen und umwickeltem Wurzelwerk.

Bernhard von Ehren ist 47 Jahre alt und Baumschulbesitzer in fünfter Generation. Sein Reich besteht aus 500.000 Pflanzen auf über 500 Hektar Fläche. Alleine 380 Hektar sind es am Hauptsitz südlich von Hamburg, eine Fläche so groß wie das Gelände des alten Flughafens Tempelhof in Berlin. "1,5 Grad Erderwärmung, das spürt man als Mensch ja kaum", sagt er. "Aber die Pflanzen spüren es schon. Und wir stehen erst ganz am Anfang. Wir hören noch nicht mal das Donnern der Lawine, die auf uns zurollt."

Nach zwei trockenen Sommern, nach Stürmen und Waldbränden ist die Veränderung des Klimas so präsent wie nie. Viele wollen etwas dagegen unternehmen und setzen auf ein einfach klingendes Rezept: Allein im Januar verkündete der Veranstalter des Musikfestivals Wacken, 5000 Bäume in Brasilien pflanzen zu lassen, die Deutsche Bank spendiert der Stadt Essen gleich 10.000 Pflanzen. München will 100.000 neue Bäume im Jahr pflanzen. Und beim Weltwirtschaftsforum in Davos versprachen Entscheider und Elite, eine Milliarde Bäume ...

