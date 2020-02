Vorbei die Zeiten, als ein helles Armaturenbrett und zwei Innenlampen die einzigen Lichtquellen waren: In vielen Autos leuchtet, blitzt und glimmt es an allen Ecken und Enden. Es geht um Hilfen für den Fahrer - und um das Fahrzeug als Lebensraum. Fährst du noch, oder wohnst du schon? Was Lichtdesigner mit neu entwickelten Autos veranstalten, scheint auf den ersten Blick manchmal eher ins Reich der Innenarchitektur als zu den schlichten Funktionen eines Fortbewegungsmittels zu passen. Und doch soll es mehr sein als reine Spielerei oder Ästhetik: Immer mehr Leuchtelemente im zunehmend automatisierten und vernetzten Fahrzeug haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...