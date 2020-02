Unterföhring (ots) - Sie haben gekämpft, geschwitzt, geflucht und gefightet. Am Ende triumphiert Sterne-Koch Frank Rosin über Fußball-Legende Mario Basler und gewinnt "Schlag den Star" im 14. Spiel. Hervorragende 16,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen das spannende Duell am Samstagabend live auf ProSieben."Dass ausgerechnet ich im Sport der Bessere war", freut sich Frank Rosin nach seinem Sieg. "Mario hat mich einfach unterschätzt. Aber ich habe Sport gemacht, viel gelesen und mich einfach vorbereitet. Am Ende bin ich noch gestürzt und wie ein nasser Sack umgefallen. Aber total egal: Ich habe gewonnen - und bei diesem super Publikum flog die Halle auch auseinander.""Gerade als Sportler ärgert man sich, wenn man verliert. Aber als Frank im letzten Spiel durch die Seile marschiert ist, wusste ich schnell, das wird nichts mehr. Er hat auf jeden Fall verdient gewonnen", sagt Mario Basler nach seiner Niederlage.Frank Rosin gegen Mario Basler - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Nähen"Ein Spiel für wahre Männer", ulkt Elton - und startet mit einerLektion in Hauswirtschaft in den Show-Abend: Frank Rosin und MarioBasler müssen zwei Stoffhälften aneinandernähen, damit eineSchneiderpuppe gehalten wird. "Wollt Ihr mich verarschen, wie kommtihr darauf, so ein Spiel zu machen?" Mario Basler ist entsetzt. "Umelf sind wir hier fertig mit nähen, das dauert ewig", grummelt derFußball-Held. Frank Rosin geht konzentriert ans Werk und schneidertsich zum Sieg. 1:0 für Rosin.Spiel 2 - Entweder, oderVegetarier oder Fleischfresser? Demokrat oder Republikaner? Dallasoder Los Angeles? Im zweiten Pultspiel geht es um Allgemeinwissen.Rosin und Basler starten ausgeglichen, dann zieht der Sternekochdavon. 3:0 für Rosin.Spiel 3 - Floorball"Eishockey ohne Schlittschuhlaufen", erklärt Elton - und schickt diebeiden in das erste sportliche Spiel des Abends. Nach mehrerenDiskussionen geht es rasant los. Mario Basler kommt gut ins Spiel,führt 3:0 zur Halbzeit - und gewinnt schließlich sein erstes Spiel.3.3Spiel 4 -Tisch-Curling"Hauptsache, ich muss nicht laufen", freut sich Mario Basler über dasnächste Spiel. Wer hat beim Tisch-Spiel die Nase vorn? Der Fußballerist nicht nur diskussionsfreudig, sondern auch fingerfertig. Er gehtin Führung. 7:3 für Basler.Spiel 5 -ZählenAufgemerkt am Pult: Frank Rosin und Mario Basler müssen dieeingeblendeten Gegenstände zählen. Mario Basler behält denDurchblick. 12:3 für den Fußballer.Spiel 6 - HubwagenAb ins Freie! Mit einem Hubwagen müssen fünf Kisten auf Positiongebracht werden. Rosin startet flink, während Basler sich nicht ausder Ruhe bringen lässt. Vorteil Rosin! Der Koch gewinnt und verkürztauf 9:12 Punkte.Spiel 7 - AutocrossWoodstock on Wheels? Wer fährt schneller über den Schlammparcours bei"Autocross"? Grummelbär Mario geht in die Vollen und gewinnt. DerFußballer führt jetzt mit 19:9.Spiel 8 - Golf-Darts"Ihr müsst einen Ball mit dem Golfschläger an die Dartsscheibeschlagen", erklärt Elton. Wer gewinnt die meisten Punkte? Frank legtschwungvoll vor, Mario hingegen kommt nicht ins Spiel. "Keine Chance,ich weiß nicht, wie das gehen soll", motzt der Fußballer - undverliert. Nur noch 19:17 für Basler.Spiel 9 - Blamieren oder kassierenEin eindeutiges Ergebnis: Das Kultspiel bei "Schlag den Star"entscheidet Frank Rosin für sich. Er führt jetzt 26:19.Spiel 10 - EinkaufswagenWer sammelt zehn Einkaufswagen schneller ein und bringt sie ins Ziel?Rosin erweist sich als konditionsstarker Shopping-King, er baut seineFührung aus. 36:19.Spiel 11 - Spitz, pass auf!Kindergeburtstag zu später Stunde: "Habe ich vor 44 Jahren schongespielt", sagt Mario über das bekannte Kinderspiel. Der Fußballerhat nichts verlernt: Er gewinnt und kämpft sich wieder heran. 36:30für Rosin.Spiel 12 - SortierenWer sortiert die vorgegebenen Begriffe in der richtigen Reihenfolge?Frank Rosin kennt sich besser aus und geht in Führung: 48:30.Spiel 13 - Wurf-KatapultErster Matchballspiel für Frank Rosin! "Ihr müsst quasi Baseball mitEuch selber spielen", erklärt Elton das "Wurf-Katapult". SportlerBasler hat schnell den Dreh raus und punktet. Für Ron Ringguth gar"das Wunder von Köln": Mario Basler is back und wehrt den Matchballab. 48:43 für Rosin, der am Ende stürzt und ins letzte Spiel taumelt.Spiel 14 - Schneiden"Dieses Spiel geht in die Armmuskulatur", erklärt Elton. Mit einerSchere müssen alle 50 Seile durchgeschnitten werden. "Alle!?", fragtMario Basler ungläubig. Das Spiel beginnt - und Frank Rosin hatschnell den Dreh raus. Er marschiert durch, während Basler an seinereigenen Schnitttechnik verzweifelt. Schnipp, schnapp - Frank Rosingewinnt die Show mit 62:43 gegen Mario Basler.