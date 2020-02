02.02.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Lenzing veröffentlichte diese Woche vorläufige Eckzahlen zum Geschäftsjahr 2019, die unter der letzten Guidance liegen, in der ein Ergebnis leicht unter 2018 erwartet wurde. Der Umsatz 2019 wird bei EUR 2,11 Mrd. erwartet (vs. EUR 2,18 Mrd. In 2018), das EBITDA bei EUR 327 Mio. (vs. EUR 382 Mio. In 2018) und der Jahresüberschuss bei EUR 114 Mio.( vs. EUR 148 Mio. in 2018). Hauptgründe dafür sind die außerplanmäßige vollständige Abschreibung von ...

