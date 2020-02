Viele mittelständische Unternehmen in Deutschland gehören zur absoluten Weltspitze - nur wuchern sie nicht mit diesem Pfund. Dabei ist die Expansion in neue Märkte so einfach wie nie zuvor. Man stelle sich folgendes Idealszenario vor: Ein lokaler brasilianischer Lebensmittelhersteller benötigt eine Palettier-Maschine. Er recherchiert online, informiert sich in Fachforen und auf Messen und kauft schließlich bei einem brasilianischen Fachhändler die Maschine eines Herstellers aus der Vordereifel. Ein gelungenes Beispiel für Internationalisierung. Damit das so funktioniert, bedarf es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...