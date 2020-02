02.02.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In der letzten Woche schwächte sich der Weltaktienindex ab (in EUR: -1,3%). Einige schwächer als erwartete Wirtschaftsdaten aus den USA und aus Europa hatten einen negativen Einfluss auf die Risikobereitschaft der Anleger. In den USA fiel das für die Volkswirtschaft wichtige Konsum- wachstum mit +1,8% geringer aus als erwartet wurde. Auch die Verkäufe neuer Eigenheime blieben hinter den Erwartungen zurück, ebenso die Auftragseingänge bei Kapitalgütern, die ...

