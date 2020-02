Frühere Epidemien zeigen: Die Kurse lassen sich von menschlichem Leid und wirtschaftlichen Einbußen in der Regel nur vorübergehend beeinflussen.

Das Coronavirus fordert jeden Tag neue Todesopfer, bisher wurden mehr als 200 bekannt. Es breitet sich weltweit aus, ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Immer mehr Flüge nach und von China werden abgesagt.

Die Sorge wächst, dass in China das öffentliche Leben längere Zeit zum Erliegen kommt - und damit auch die Wirtschaft. Entsprechend gibt es an einzelnen Tagen immer wieder Kurseinbrüche an den Börsen - aber erstaunlich rasch auch wieder eine Erholung. Wie geht es weiter?

Nach einer Studie der Anlagegesellschaft Grüner Fisher haben sich bei früheren Epidemien die Aktien als relativ robust erwiesen. Ein Beispiel ist die sogenannte Schweinegrippe. Die erste Welle von Nachrichten zu dieser Krankheit führte zwischen dem 8. und dem 15. Mai 2009 zu einem Einbruch des US-Aktienindexes S&P 500 um knapp fünf Prozent. Die ersten Nachrichten über Erkrankungen kamen aus Mexiko.

Als Verdachtsfälle in den USA und Europa bekannt wurden, ging es zwischen dem 12. Juni und dem 12. Juli noch einmal sieben Prozent nach unten. Aber danach erholten sich die Börsen weltweit wieder relativ rasch.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezifferte später die Zahl der Todesfälle mit 18.500. Das waren nur die gesicherten Fälle. Eine Studie von US-Forschern, die in "Lancet Infectious ...

