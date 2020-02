BERLIN (dpa-AFX) - Der Beschluss des Berliner Mietendeckels ist nach Einschätzung des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert ein Signal von bundesweiter Bedeutung. Die Politik verschaffe sich damit Kontrolle über einen aus dem Ruder gelaufenen Markt, teilte der SPD-Politiker mit. "Rot-Rot-Grün stellt klar, dass Wohnen keine Ware ist, sondern Teil der Daseinsvorsorge. Und der Berliner Senat handelt auch danach." Der Mietendeckel schütze Mieter, die immer mehr zum Spielball schier grenzenloser Renditeerwartungen geworden seien.



"Explodierende Mieten treffen nahezu alle Bevölkerungsgruppen und verändern die bunte Mischung in unseren Städten zum schlechteren", erklärte Kühnert. Einen Wohnungsmarkt in Schieflage bringe allerdings keine Einzelmaßnahme in Ordnung. Weder Neubau noch der Mietendeckel oder Milieuschutz allein könnten die Probleme lösen, argumentierte der Juso-Vorsitzende. "Entscheidend ist der Mix unterschiedlicher Instrumente und natürlich ein ausreichendes Wohnraumangebot auch für kleine und mittlere Einkommen."



Insbesondere für sie versage der freie Markt vielerorts. "Deshalb sind alle politischen Kräfte aufgefordert, sich klar zum gemeinwohlorientierten Neubau in wachsenden Städten und Gemeinden zu bekennen." Kein Neubau bedeute in Städten wie Berlin, dass die Ärmsten weiter verdrängt würden, so Kühnert./ah/DP/edh