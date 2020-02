Die gesamte ökologisch bewirtschaftete Fläche in der Europäischen Union belief sich laut Eurostat, dem statistischen Amt der EU-Kommission, 2018 auf 13,4 Mio. ha, was 7,5% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche entspricht. Dies entspricht einer Steigerung von 34% im Zeitraum 2012 bis 2018, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...