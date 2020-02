Die Beschleunigung des Verkaufswachstums in dem vierten Quartal (Q4) belief sich auf 3,1% oder 21.743 Millionen EUR und die Rendite 2019 sollte bedeutend auf rund 2.090 Millionen EUR angestiegen sein (ungeprüfte geschätzte Daten), so eine Pressemitteilung von Carrefour. In Europa meldete Carrefour eine weitere fortlaufende Verbesserung der flächenbereinigten Umsatzentwicklung in...

