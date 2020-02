Die Angst vor dem Coronavirus trifft Chinas Märkte hart. Zwar dämpfen die Maßnahmen der chinesischen Notenbank den Absturz, aber eine Entwarnung geben Analysten nicht.

Absturz mit Ansage: Chinas Aktienmärkte haben am ersten Handelstag nach den Neujahrsferien den Einbruch nachvollzogen, den die Angst vor einer Coronavirus-Epidemie zuvor global ausgelöst hatte: Die Börsen in Schanghai und Shenzhen sind zum Handelsstart an diesem Montag abgesackt wie seit 2015 nicht mehr. Der Shanghai-Composite-Index fiel um 8,73 Prozent, der Component-Index im südchinesischen Shenzhen sogar um 9,13 Prozent. Im Laufe des Handelstags in Asien erholten sich die Märkte wieder etwas.

Zahlreiche Anleger stießen Aktien aller Branchen ab, teils sogar am Tageslimit von zehn Prozent. Nicht so stark betroffen waren nur wenige außer wenige Papiere der Pharma- und Medizinbranche - auf die wegen der Behandlung und Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Virus besondere Aufmerksamkeit liegt.

Insgesamt fielen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge mehr als 2.600 Aktien um rund zehn Prozent. Die Rohstoffmärkte reagierten besonders stark: Eisenerz und Kupfer sanken ebenfalls um das zulässige Tagesmaximum. Sie gelten als ein Indikator für die Wachstumserwartungen.

Die Märkte reagieren damit auf die noch unsicheren wirtschaftlichen Folgen des neuartigen Virus. Frühere Pandemien hatten nur eine relativ kleine Wachstumsdelle verursacht. Aber dieses Mal ist das volkswirtschaftliche Infektionspotenzial deutlich größer.

Dass es an den Märkten nicht noch schlimmer gekommen ist, liegt ebenfalls an den Maßnahmen der chinesischen Regierung: Zur Wiedereröffnung an diesem Montag hatte Chinas Regierung mit einer hohen Geldspritze das Finanzsystem immunisieren wollen: So stellte die Zentralbank den Geschäftsbanken an diesem Montag 1,2 Billionen Yuan (rund 156 Milliarden Euro) Liquidität zur Verfügung. Die Maßnahme soll die Funktionalität des chinesischen Geldmarktes ...

