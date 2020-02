WEIDEN (dpa-AFX) - 'Der neue Tag' zur CSU-Kampage gegen Tempo-Limit



Die Suche nach dem nächsten Wahlkampfschlager: Im Redaktionsgespräch hatte sich Markus Söder gewundert, mit welcher Hartnäckigkeit sich sein Vorgänger und die beauftragten Verkehrsminister am Rohrkrepierer Maut festkrallten. Unterläuft dem ergrünten Ministerpräsidenten mit der "Tempolimit? - Nein, danke!"-Kampagne jetzt der gleiche Fehler?. Die CSU hofft deshalb vielleicht zu Recht, dass der geneigte Stammwähler genervt von allem, was nach Verbot klingt, Beifall klatscht - bevor die AfD auf so eine Idee kommt und die Wutbürger in Autokorsos auf die Straße bringt. . Mit der Zunahme an Elektroautos werden viele gar nicht schneller als 130 km/h fahren können, andere werden es mit Blick auf den Ladestand freiwillig tun. Diese Kampagne ist deshalb so anachronistisch wie der Kampf gegen Windmühlen./yyzz/DP/zb