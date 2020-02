AUGSBURG (dpa-AFX) - Das Augsburger Raumfahrtunternehmen MT Aerospace bereitet derzeit den Übergang zur neuen europäischen Weltraumrakete Ariane 6 vor. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will deswegen am Montag (16.00 Uhr) die Fertigungsanlagen für die Bauteile der Ariane 6 in Schwaben besichtigen. Noch in diesem Jahr soll die neue Rakete erstmals abheben und bis in zwei Jahren dann die Ariane 5 ablösen.



MT Aerospace ist spezialisiert auf Leichtbaukomponenten für Raketen und Flugzeuge. Das schwäbische Unternehmen hat Niederlassungen in Bremen sowie am Weltraumbahnhof Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana; es liefert sowohl für die Ariane 5 als auch für die Nachfolgerin etwa zehn Prozent der Bauteile. Seit 2005 gehört MT Aerospace zum Bremer Raumfahrtkonzern OHB, zuvor waren die Augsburger Teil des MAN -Konzerns./uvo/DP/edh