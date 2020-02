FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 14. Februar: MONTAG, DEN 3. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Tele2, Jahreszahlen 07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen 19:00 DEU: Jahreseröffnung Deutsche Börse mit einem Gastvortrag von Bundesbankpräsident Jens Weidmann, Frankfurt 22:00 USA: Alphabet, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE JPN: Panasonic, Q3-Zahlen DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 01/20 USA: Pkw-Absatz 01/20 USA: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 09:15 ESP: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 09:45 ITA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 09:50 FRA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig) 09:55 DEU: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig) 10:00 EUR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig) 10:00 GRI: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 15:45 EUR: EZB Monatsbericht 01/20 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 01/20 16:00 USA: Bauausgaben 12/19 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn OOP Konferenz - Fachkonferenz für Software Architecture Veranstalter ist die SIGS DATACOM, München DIENSTAG, DEN 4. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen 07:00 JPN: Sony, 9Monatszahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen 07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (endgültig) (Call 9.00 h) 08:00 DEU: Amadeus Fire, vorläufige Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Production Report 2019 13:00 FIN: Nokian Renkaat, Jahreszahlen 13:00 SWE: SKF, Jahreszahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUS: Cimic, Jahreszahlen DEU: VDA / KBA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 01/20 DEU: Adva Optical, Investor Day, Hamburg ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen ITA: Ferrari, Q4-Zahlen SWE: Husqvarna, Jahreszahlen USA: ConocoPhillips, Q4-Zahlen USA: Snap Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/20 11:00 LUX: Statistikbehörde Eurostat zum europäischen Energieverbrauch 2018 11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/19 15:45 EUR: EZB Monatsbericht 01/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/19 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/19 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Handelsblatt Jahrestagung Stahl u.a. mit Heinz Jörg Fuhrmann (Vorsitzender des Vorstandes, Salzgitter AG), Premal Desai (Sprecher des Vorstands, Thyssenkrupp Steel Europe), Svenja Schulze (Bundesumweltministerin), Düsseldorf 10:00 DEU: Landgericht verhandelt Schadenersatzklage des Rechtsdienstleisters Financialright gegen VW, Braunschweig 10:30 DEU: Pk des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2019, Frankfurt 11:00 DEU: Jahres-Pk des Sparkassenverbands Baden-Württemberg mit Geschäftsergebnissen, Stuttgart 11:00 DEU: Pk zur Fruchthandelsmesse Fruit Logistica, Berlin 15:00 DEU: Urteilsverkündung im Zivilprozess zwischen dem Bund der Versicherungskaufleute und Check24 um die "Jubiläumsdeals" des Unternehmens, München 18:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Bank mit Konzernchef Christian Sewing und Vize Karl von Rohr, Frankfurt DEU: Warnstreik und Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Ärzte der Unikliniken MITTWOCH, DEN 5. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 CHE: ABB, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 h Pk und 10.00 h Hauptversammlung) 07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen 07:00 NLD: TomTom, Jahreszahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen 07:15 DEU: Dic Asset, Jahreszahlen (endgültig) 07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (11.00 h Pk) 07:30 DEU: Hannover Rück, Ergebnisse der Vertragserneuerungsrunde zum 1.1.20 (9.00 h Call) 07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen 08:00 DEU: Compugroup Medical, Jahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone, Trading Update Q3 08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen 10:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt 12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen 13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q4-Zahlen 14:00 USA: General Motors, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Software AG, Kapitalmarkttag, London DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen DNK: Vestas, Jahreszahlen USA: Sonos, Q1-Zahlen USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen USA: GoPro, Q4-Zahlen USA: Zynga, Q4-Zahlen USA: Fox, Q2-Zahlen USA: Qualcomm, Q1-Zahlen USA: Coty, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/20 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/20 07:45 CHE: Seco Konsumentenstimmungsindex 01/20 09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 01/20 09:15 ESP: Markit PMI Dienste 01/20 09:45 ITA: Markit PMI Dienste 01/20 09:50 FRA: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 09:55 DEU: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 10:00 EUR: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 10:30 GBR: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/19 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 01/20 14:30 USA: Handelsbilanz 12/19 15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 01/20 16:30 USA: Energieministerium EIA, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: US-Präsident Donald Trump hält traditionelle Rede zur Lage der Nation im US-Kongress 11:00 DEU: OVG setzt Verfahren im Streit zwischen Google und der Bundesnetzagentur nach Entscheidung am EuGH über den E-Mail-Service GMail fort. 14:30 DEU: Online-Pk zur 36. Deutschen Tourismusanalyse. Die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen ermittelt in einer Umfrage, wie viele Deutsche in 2020 auf Reisen gehen wollen und welche Urlaubsziele sie haben. DONNERSTAG, DEN 6. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen 07:00 DEU: Osram Licht, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen 07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen 07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q4-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen 08:00 FIN: Metso, Jahreszahlen 08:00 FRA: Total, Jahreszahlen 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 12/19 und Jahr 2019 10:00 SWE: Volvo Cars, Jahres-Pk, Brüssel (12.00 h Call) 11:00 DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung 12:45 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q4-Zahlen 13:00 SWE: Securitas, Jahreszahlen 13:00 DEU: ING-DiBa AG, Bilanz-Pk, Frankfurt 13:00 USA: Twitter, Q4-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q4-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen 16:00 DEU: Pk Carl Zeiss AG zu aktuellen Informationen zum Zeiss Hightech-Standort Jena 17:45 FRA: L'Oreal, Jahreszahlen 17:45 ITA: Enel, Jahreszahlen 22:05 USA: Verisign, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Mediobanca, Halbjahreszahlen FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen FRA: Klepierre, Jahreszahlen ITA: Mediobanca, Halbjahreszahlen JPN: Toyota, Q3-Zahlen NOR: DNB ASA, Jahreszahlen SWE: Nordea, Jahreszahlen USA: Pinterest, Jahreszahlen USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen USA: Cigna, Q4-Zahlen USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen USA: News Corp, Q2-Zahlen USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen USA: Baxter International, Q4-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen USA: New York Times, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/19 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/19 10:00 DEU: EZB Wirtschaftsbericht 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressegespräch zur Konjunkturlage der Baumaschinen, Frankfurt/M. 10:00 DEU: BGH verhandelt Datenschutz-Klage der Verbraucherzentralen gegen Facebook FREITAG, DEN 7. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Ems Chemie, Jahreszahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (10.30 h Call) 07:00 NOR: Aker Solutions, Jahreszahlen 07:00 JPN: Suzuki Motor, 9Monatszahlen 08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SMA Solar, Capital Markets Day in Kassel BEL: Umicore, Jahreszahlen ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Jahreszahlen NOR: Norsk Hydro, Jahreszahlen SWE: Saab, Jahreszahlen USA: AbbVie, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/19 08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz, 12/19 und Jahr 2019 08:45 FRA: Industrieproduktion 12/19 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/20 EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Russland EUR: Moody's Ratingergebnis Malta, Tschechien SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im größten Lkw-Kartell-Prozess, München MONTAG, DEN 10. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Teamviewer, Q4-Zahlen (endgültig) 07:30 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen 18:00 ESP: MAN stellt neue Truck-Generation vor mit MAN-Vorstandschef Joachim Drees und Traton-Konzernchef Andreas Renschler, Bilbao TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Banca Generali, Jahreszahlen ITA: UBI Banca, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/19 02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/20 02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/20 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/19 10:30 DEU: Sentix-Verbraucherstimmung 02/20 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Fachkonferenz des Bundeswirtschaftsministeriums "Work in Progress - Der Mensch in der Industrie 4.0", Berlin + 1800 Podiumsdiskussion u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 13:00 DEU: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) zum ersten Nationalen Produktivitätsdialog, Berlin DIENSTAG, DEN 11. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: TUI, Q1-Zahlen (Call 7.15 h, Hauptversammlung 10.00 h) 07:00 NOR: Aker BP, Jahreszahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen 07:15 CHE: AMS, Jahreszahlen 07:15 NLD: Randstad, Jahreszahlen 07:30 DEU: Daimler, Jahreszahlen (Pk 11.30 h) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 DEU: Grenke, Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 08:00 DEU: Home24, Trading Update Q4 08:15 DEU: DMG Mori, Jahreszahlen 11:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen 22:00 USA: Western Union, Q4-Zahlen 22:30 USA: Lyft, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Telekom Austria, Q4-Zahlen DEU: Hochtief, Jahreszahlen (endgültig) DEU: Delivery Hero, Q4-Umsatz ITA: Mediolanum, Jahreszahlen USA: Hasbro, Q4-Zahlen USA: Groupon, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GBR: BIP Q4/19 (vorläufig) 10:30 GBR: Industrieproduktion 12/19 10:30 GBR: Handelsbilanz 12/19 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 01:00 USA: Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump, Manchester DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft. 10:00 DEU: Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhaltepläne für Wuppertal und Hagen, Münster 10:30 DEU: Vorstellung des Frühjahrsgutachtens 2020 des Rates der Immobilienweisen "Perspektiven des deutschen Immobilienmarktes", Berlin 10:30 DEU: Jahres-Pk Fondsverband BVI, Frankfurt/M. 17:00 DEU: Jahresgespräch Bundesverband Schuh- und Lederwarenindustrie, Frankfurt HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen MITTWOCH, DEN 12. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q4-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (vorläufig) 07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen 08:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen 10:00 DEU: Ceconomy Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung, München 10:30 DEU: Fressnapf, Jahres-Pk, Düsseldorf 17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen 22:05 NLD: Altice, Q4-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Norma Group, Jahreszahlen AUT: BAWAG, Jahreszahlen NLD: Euronext, Jahreszahlen USA: Applied Materials, Q1-Zahlen USA: CME Group, Q4-Zahlen, USA: Moody's, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 01/20 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/20 (vorläufig) 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Industrieproduktion 12/19 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: FINASTRA UNIVERSE FRANKFURT: Die Evolution der Finanzbranche, Frankfurt 18:30 DEU: Traditionelles Lufthansa Group Neujahrskonzert 2020, Berlin DONNERSTAG, DEN 13. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Airbus Group, Jahreszahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/20 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:00 CHE: Credit Suisse, Jahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen 07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen 07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen und Capital Markets Day 07:30 DEU: RIB Software, Jahreszahlen 07:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen (endgültig) (Call 10.00 h) 07:30 NLD: Aegon, Jahreszahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen 08:00 GBR: Coca-Cola Hellenic, Jahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen 12:00 DEU: Linde, Q4-Zahlen 12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen 13:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen 13:00 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen 22:05 USA: Mattel, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Rexel, Jahreszahlen FRA: Legrand, Jahreszahlen NLD: Takeway.com, Jahreszahlen GBR: Centrica, Jahreszahlen USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen USA: NVIDIA Corporation, Q4-Zahlen USA: Liberty Global, Q4-Zahlen USA: Expedia, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 01/20 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q4/19 08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 01/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 01/20 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk Ratingagentur Assekurata zu Überschussbeteiligungen und Garantien bei Lebensversicherungen 2020, Köln 11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Frankfurt 17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung Bankenverband BdB: "Negativzinsen - geldpolitisches Kriseninstrument oder neue Normalität?", Frankfurt FREITAG, DEN 14. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Q1-zahlen 07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:50 DEU: Wirecard, Jahreszahlen 08:00 GBR: Royal Bank of Scotland Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen 08:00 FRA: EdF, Jahreszahlen 10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung, Düsseldorf 11:00 LUX: SAF Holland, ao Hauptversammlung, Luxemburg 12:00 DEU: Junghans Uhren, Jahres-Pk, Schramberg/München TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Schindler, Jahreszahlen ITA: Eni, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 02/20 08:00 DEU: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 12/19 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/20 14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/20 15:15 USA: Industrieproduktion 01/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (1. Umfrage) 16:00 USA: Lagerbestände 12/19 EUR: S&P Ratingergebnis Ungarn, Schweden EUR: Moody's Ratingergebnis Irland EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn, Georgien ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi