Firmenbilanzen und das Coronavirus bestimmen das Geschehen an den Märkten. Chinas erster Handelstag seit mehr als einer Woche trübt die Aussichten.

Das Coronavirus dürfte die Börsen in der neuen Woche weiterhin beschäftigen. Am Freitag war der deutsche Leitindex unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen. Der Dax schloss 1,3 Prozent schwächer bei 12.982 Zählern. Vorbörslich notiert der Dax in der neuen Woche laut außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus..

Dass eine Epidemie auch große volkswirtschaftliche Schäden hinterlassen könnte, ist nicht auszuschließen, kommentierte Volkswirt Edgar Walk am Freitag. Anleger setzten daher auf als sicher geltende Anlagen, wie die zehnjährige Bundesanleihe.

Auch die erwarteten Geschäftszahlen dürften von dem Virus nicht unberührt bleiben: Am Montag stellen unter anderem Ryanair und Siemens Healthineers ihre Bilanzen vor.

Nach den verlängerten Neujahrsferien haben die chinesischen Märkte am heutigen Montag zum ersten Mal wieder geöffnet. Trotz einer mehr als 150 Milliarden Euro-Geldspritze sackten die Kurse teilweise um fast neun Prozent ein.

1 - Vorgabe aus den USA

Wenig besser erging es dem US-Markt in der vergangenen Woche: Der Dow Jones schloss am Freitag um 2,1 Prozent im Minus, bei 28.256 Punkten. Der breiter gefasste S&P-Index büßte 1,8 Prozent auf 3225 Punkte ein. Auch hier war das Corona-Virus der ausschlaggebende Punkt für die gedrückte Stimmung. US-Präsident Donald Trump verhängte am Freitag außerdem ein Einreiseverbot für Personen, die das Virus übertragen könnten.

2 - Handel in Asien

Seit dem 23. Januar haben die Börsen in China geschlossen. In der Nacht zu Montag haben sie nun erstmals den Handel wieder aufgenommen und mussten starke Verluste hinnehmen. So sanken die Kurse an der Börse in Shenzhen um fast neun Prozent. Die chinesischen Behörden hatten versucht, die Anleger mit einer großen ...

