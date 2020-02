Volkswagen verkaufte im vergangenen Jahr 30 mal mehr Autos als Tesla, ist aber an der Börse 17 Milliarden Euro weniger Wert. Verkehrte Welt? Nicht ganz. Tesla genießt drei strategische Vorteile.

Die gute Nachricht für Volkswagen lautet: Weil die Wolfsburger - und allen voran Konzernchef Herbert Diess - so entschlossen auf Elektromobilität umschwenken und das mit Investitionen und Einkaufsbudgets in insgesamt dreistelliger Milliardenhöhe untermauern, wird der Konzern von Anlegern noch relativ positiv bewertet. In den vergangenen drei Jahren konnte Volkswagen immerhin mit dem Dax gut schritthalten. BMW dagegen verlor auf den Leitindex um die 30 Prozent, Daimler rund 40 Prozent.

Wie die schlechte Nachricht lautet, erklärte VW-Chef Diess seinem Top-Mangement vor kurzem höchstselbst: Tesla wird für Volkswagen zur veritablen Bedrohung. "Die Entwicklung des Aktienkurses von Tesla war zuletzt weitaus dynamischer als die Kurssteigerung von VW", wetterte Diess in einer Brandrede vor den VW-Topmanagern. "Wir werden wie ein Automobilunternehmen bewertet. Tesla wie ein Tech-Unternehmen." Das sei, so Diess, das Kernproblem. Denn: "Die Zeit klassischer Automobilhersteller ist vorbei."

Das Automobil werde in Zukunft das komplexeste, wertvollste massentaugliche Internet-Device, so der VW-Chef: "Wir verbringen im Automobil der Zukunft mehr Zeit als heute, vielleicht zwei Stunden statt einer. Deshalb wird es nicht zur grauen Büchse, sondern noch viel komfortabler, wohnlicher und vor allem vernetzter, multifunktionaler als heute", so Diess. "Im Auto werden wir kontinuierlich online sein, weit mehr Daten abliefern als Smartphones, aber auch mehr Informationen, Dienste, Sicherheit und Komfort aus dem Internet bekommen. Das vernetzte Auto wird die Internetzeit nahezu verdoppeln. Das Auto wird das wichtigste ...

