FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen sind die DAX-Futures am Montag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt steigt gegen 05:59 Uhr um 68,5 Punkte auf 13.000. In den Handel gegangen war er mit 12.958. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.039,5 und das Tagestief bei 12.958 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.313 Kontrakte.

Marktanalysten sehen die mittelfristigen Perspektiven nun eingetrübt, nachdem der mittelfristige Aufwärtstrend bei 13.050 Punkten gebrochen wurde. Hier liegt nun ein erster Widerstand. Den zentralen Widerstand sehen Marktanalysten weiterhin im Bereich um 13.375 Punkte. Als unterstützt gilt der Future beim Freitag-Tief von 12.880 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2020 00:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.