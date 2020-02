Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FINANZTRANSAKTIONSSTEUER - Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz hat die Bundesregierung davor gewarnt, die Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer schon jetzt zur Finanzierung der Grundrente zu einzuplanen. Er wäre "vorsichtig, die möglichen Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer jetzt schon verplanen", sagte Kurz unmittelbar vor seinem Besuch bei Bundeskanzlerin Merkel am Montag in Berlin. "Ich bin sicher, dass sich die deutsch-französischen Vorschläge zur Finanztransaktionssteuer, die auch von Herrn Scholz (dem Bundesfinanzminister; Anm. d. Red.) vertreten werden, so nicht durchsetzen. Wir werden jedenfalls alles tun, um das zu verhindern", sagte Kurz weiter. Scholz rechnet nach eigenen Angaben mit 1,5 Milliarden Euro jährlich aus der neuen Steuer. (Welt)

KLIMASCHUTZ - Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, will die europäische Industrie mit einer CO2-Grenzsteuer schützen, falls andere Weltregionen keine der EU vergleichbaren Bemühungen im Klimaschutz unternehmen. "Wettbewerbsgleichheit muss an der Grenze entstehen, wenn der Markt es selbst nicht schafft", sagte Timmermans im Handelsblatt-Interview. Wenn andere Staaten nicht mitzögen, dann bliebe "keine andere Wahl, als an der Grenze zu korrigieren". Er sei sich "absolut sicher", dass die Welthandelsorganisation WTO diese Argumentation akzeptieren werde. (Handelsblatt S. 4)

SOZIALKASSEN - Nicht nur das deutsche Steuersystem, sondern auch die Sozialversicherungen spiegeln die gesellschaftliche Spaltung des Landes. Wie das Bundesarbeitsministerium auf eine Anfrage der Linkspartei mitteilte, finanzieren Geringverdiener und die Mittelschicht den Hauptteil des deutschen Sozialstaats. Arbeitnehmer mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis 70.000 Euro tragen 81 Prozent der Sozialabgaben, während ihr Anteil am Gesamteinkommen bei knapp zwei Dritteln und damit deutlich darunter liegt. Arbeitnehmer, die über mehr als 110.000 Euro Jahreseinkommen verfügen, tragen nur rund fünf Prozent der Sozialabgaben, obwohl sie über 22 Prozent des Gesamteinkommens verfügen. Die Antwort liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Für die Linkspartei sind diese Zahlen erneut Anlass zu heftiger Kritik an der Finanzierung des Sozialstaates. (SZ S. 1)

KOMMUNEN - Die Entschuldung hochverschuldeter Kommunen durch den Bund wird für Olaf Scholz zu einer immer schwierigeren politischen Operation. So hält der Bundesfinanzminister dafür eine Änderung des Grundgesetzes für notwendig. "Daran kommen wir nicht vorbei", sagte der Finanzminister nach Handelsblatt-Informationen in einer Runde mit Finanzpolitikern. Damit wäre Scholz im Bundestag auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Der SPD-Politiker will hochverschuldeten Gemeinden die Hälfte ihrer Kassenkredite - rund 20 Milliarden Euro - abnehmen. Vor allem das Saarland, Rheinland-Pfalz und NRW würden davon profitieren. (Handelsblatt S. 10)

DATEN - Die EU-Kommission will Hürden für das grenzübergreifende Sammeln und Auswerten von Daten in Europa abbauen. Ziel sei ein Binnenmarkt für Daten, heißt es im Entwurf der Datenstrategie, welcher der SZ vorliegt. Die Strategie soll nach bisheriger Planung Mitte Februar präsentiert werden. Bislang erschweren Unterschiede bei nationalen Gesetzen und Standards die grenzübergreifende Verarbeitung von Daten. (SZ S. 17)

BREXIT - Der britische Außenminister Dominic Raab hat sich für ein Freihandelsabkommen mit der EU nach dem Vorbild des Ceta-Abkommens mit Kanada ausgesprochen. Er sagte dem Sender Sky News, Großbritannien werde eine Vereinbarung mit sehr wenigen Zöllen anstreben, seine Regulierung aber nicht an die der Europäischen Union anpassen. "Wir holen die Kontrolle über unsere Gesetze zurück, somit werden wir keine hohe Angleichung mit der EU und legislative Angleichung an ihre Regeln haben", sagte Raab. "Wir werden kooperieren wollen und wir erwarten, dass die EU ihre Zusagen zu einer Kanada-mäßigen Freihandelsvereinbarung einhält. Das ist das, was wir anstreben." (Welt S. 9)

ZINSEN - Claudia Buch, Vizechefin der Bundesbank, warnt in einem Interview vor den Nebenwirkungen einer langen Phase niedriger Zinsen. Bei der Bewertung von Klimarisiken sieht sie vor allem die Politik gefordert. "Das Finanzsystem wird verwundbarer", sagte sie. (Handelsblatt S. 30)

DGB - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert von der Bundesregierung ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen, die Betriebsratsarbeit behindern. "Wir erleben, dass sich immer mehr Unternehmen zu betriebsratsfreien Zonen erklären wollen", sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. (FAZ S. 17)

IHK - Die 79 Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland verfügen über eine schier unerschöpfliche Geldquelle. Weil sie für den Staat gewisse Aufgaben wie etwa die Prüfungen von Auszubildenden, müssen die Unternehmen an sie Beiträge zahlen, zumindest, wenn eine gewisse Gewinnschwelle überschritten wird. Jahrelang konnten die Kammern deshalb Vermögen fast nach Belieben anhäufen, bis das Bundesverwaltungsgericht ein Machtwort sprach. 2015 untersagte das Gericht den Kammern, Vermögen nach Gutdünken zu horten. Einige der öffentlich-rechtlichen Körperschaften öffneten daraufhin ihre Geldspeicher und senkten die Beiträge. Doch nun zeigt sich: Nach wie vor gibt es Kammern, die unnötig hohe Finanzreserven bilden - und nun deshalb vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht erneut eine Schlappe erlitten haben. (SZ S. 17)

DIHK - Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland hat trotz Wirtschaftsflaute offene Stellen, die es längerfristig nicht besetzen kann. In manchen Branchen kämpfen sogar bis zu 80 Prozent der Unternehmen mit anhaltendem Personalmangel und lehnen deshalb zuweilen Aufträge ab. Das zeigt eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). (FAZ S. 15)

