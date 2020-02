In der vergangenen Woche hat Apple seine Zahlen zum ersten Quartal 2019/20 veröffentlicht, das am 28. Dezember 2019 zu Ende ging. Es wurde ein Umsatz in Höhe von 91,8 Mrd. USD erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr konnte ein Plus von 9 Prozent erzielt werden. Zudem ist es der höchste Quartalsumsatz, den Apple bisher jemals erzielen konnte. Die Wachstumstreiber waren Wearables und Dienstleistungen wie Apple Pay. Sehr erfreulich: Der zuletzt rückläufige Umsatz im iPhone-Geschäft legte eine Kehrtwende ein und stieg um 7,7 Prozent. Auch beim Gewinn wurde ein neuer Quartalsrekord aufgestellt. Apple verdiente unterm Strich 22,2 Mrd. USD. Der operative Cashflow lag bei 30,5 Mrd. USD. Für das zweite Quartal 2019/20 erwartet das Management einen Umsatz zwischen 63 und 67 Mrd. USD. Die Bruttomarge soll zwischen 38 und 39 Prozent ausfallen. Angesichts dieser Prognose dürfte die von einem US-Gericht gerade wegen einer Patentverletzung verhängte Strafzahlung in Höhe von rund 840 Mio. USD den Konzern völlig kalt lassen. Wenn Sie in Apple investiert sind, dürfen Sie sich in knapp zwei Wochen über die nächste Quartalsdividende freuen. Am 13. Februar gibt es 0,77 USD je Aktie. Im Gesamtjahr gäbe es damit (ohne weitere Erhöhung) 3,08 USD. Bei dem aktuellen Kurs von 323,87 USD (Schlusskurs vom 30.01.20) entspräche dies einer Dividendenrendite von 0,95 Prozent. Da Apple in den letzten Jahren stetig seine Ausschüttung erhöht hat, kann auch in diesem Jahr eine leichte Steigerung drin sein. Vergangene Woche hatten wir ein Update zu Apple präsentiert, in dem wir den Inneren Wert der Aktie auch auf unser früheres Niveau von 300 USD angehoben haben. Mit dem jüngsten Kursanstieg ist der faire Wert bereits deutlich überschritten. Noch stufen wir Apple jedoch als Halteposition ein. GRATIS-Hörbuch von Max Otte herunterladen: Sicher durch den Crash!

