Das Chinaexposure von Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) ist groß und soll nach den Vorstellungen Wirecards noch größer werden - und was bedeutet der Corona-Virus für diese Planungen? Menschenleere Strassen in Peking, geschlossene Firmen und Geschäfte in vielen großen städten Chinas. Wachstum wahrscheinlich nur bei 2-3% dieses Quartal oder noch schlechter... Und wie trifft es Wirecard - hier muss zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Wirkungen unterschieden werden. Aktuell ist das China-Geschäft noch stark geprägt von Dienstleistungen für Chinesen, die außerhalb Chinas Ausgaben tätigen wollen ...

