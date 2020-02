- 8 % heute morgen im Composite-Index nach zwei Wochen geschlossener Börse. Der chinesische Ölverbrauch fiel in den letzten Wochen um 20 %. Damit erklärt sich auch der deutliche Rückgang des Ölpreises auf rund 52 $ je Barrel und die ersten Spekulationen beginnen auf das Gegenteil. Denn in diesem Absturz aller Ölaktien steckt die nächste Comeback-Chance. Wie genau lesen Sie in der Actien-Börse diese Woche.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!